Con una nota sul proprio sito internet, il Paris Saint-Germain comunica che “Leandro Paredes è passato alla Juventus per la stagione 2022/23 in prestito con diritto di riscatto”.Il centrocampista argentino ha esordito da professionista al Boca Juniors nel 2010, prima di militare in alcune squadre italiane: Chievo Verona, Roma ed Empoli. Ingaggiato dallo Zenit San Pietroburgo nel 2017, è diventato parte integrante della squadra, segnando 10 gol in 61 partite. Nel gennaio 2019, Paredes si è unito al Paris Saint-Germain. In quattro stagioni, ha giocato 117 partite, inclusa la finale di Champions League 2019/20, e ha vinto tre campionati francesi, due Coppe de Francia, una Coppa di Lega.Il Paris Saint-Germain “augura a Leandro Paredes una grande stagione con i suoi nuovi colori”.

Contestualmente anche la Juventus sul proprio sito internet annuncia l’arrivo del giocatore argentino “a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023”. Inoltre, l’accordo prevede: “l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023; la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a 22,6 milioni di euro, comprensivo della quota relativa al contributo di solidarietà previsto dal regolamento Fifa, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori di 2,2 milioni di euro, e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a 3,0 milioni di euro al raggiungimento di ulteriori obiettivi. Al raggiungimento di determinati risultati sportivi e nel caso in cui, né l’obbligo, né la facoltà d’acquisto delle prestazione sportive del giocatore dovessero verificarsi, Juventus verserà al Paris Saint-Germain Football un corrispettivo di 2,5 milioni di euro”.

