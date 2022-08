Due vittorie in tre partite per i bergamaschi. Primo tempo sofferto, ma nella ripresa i nerazzurri trovano la vittoria grazie a un gol del centrocampista olandese

Due vittorie in tre partite e primato momentaneo in classifica al fianco di Milan, Lazio, Torino e Roma. L’ Atalanta di Gasperini si impone per 1-0 a Verona e si conferma come una protagonista con cui bisognerà fare i conti in questo campionato. Dopo un primo tempo sofferto, la Dea proprio come una grande squadra trova la giocata vincente con Koopmeiners e poi resiste ai tentativi disperati del Verona. Per la squadra di Cioffi seconda sconfitta in tre gare, ma una prestazione che sicuramente fa ben sperare. I veneti, infatti, hanno fatto la partita per gran parte del tempo e avrebbero meritato qualcosa in più. E’ mancato solo il gol, non proprio un dettaglio. Forse sarebbe il caso di intervenire sul mercato, per dotare la squadra di un uomo d’area in grado di fare la differenza.

C’è aria di contestazione al Bentegodi, con i tifosi scaligeri in silenzio. Nel Verona, Cioffi si affida alla coppia Henry-Lasagna in avanti, con Terracciano e Lazovic esterni di centrocampo e Veloso in regia. Nell’Atalanta, Gasperini conferma dal primo minuto Lookman in coppia o alle spalle di Zapata, spazio anche per Malinovskyi. Sulla sinistra gioca Soppy mentre a destra Hateboer, in panchina anche il neo arrivato Höjlund.

Primo tempo equilibrato, giocato per lo più a centrocampo. Verona pericoloso in avvio prima con Veloso da fuori, poi con Lasagna che scarica un sinistro a lato da buona posizione. Nell’Atalanta il più in palla sembra essere Malinovskyi, ma la Dea è spesso imprecisa nel palleggio e di conseguenza fatica a creare occasioni. Il Verona continua a spingere con determinazione costringendo l’ Atalanta a mantenere un baricentro molto basso. Poco dopo la mezzora primo sussulto della Dea, con un colpo di testa a lato di Okoli su punizione di Malinovskyi. Prima dell’intervallo, ancora Verona pericoloso con un sinistro rasoterra di Ilic dal limite dell’area con palla di poco a lato. Pronta la replica atalantina con Lookman, fermato due volte da Gunter e Montipó.

Nel secondo tempo è tutta un’altra Atalanta: Gasperini manda in campo subito Muriel ed Ederson al posto di lookman e Soppy. Proprio il brasiliano si rende immediatamente pericoloso in un paio di circostanze, poi al 50′ arriva il gol di Koopmeiners con un gran destro dalla distanza. Colpito a freddo il Verona ci mette un po’ per reagire, ma al 63′ sfiora il pareggio con una traversa di Lazovic dalla distanza. Il Verona con coraggio inizia a spingere con maggior determinazione, ma finisce per prestare il fianco al micidiale contropiede dell’Atalanta. La Dea sfiora il raddoppio con il neo entrato Boga, poi ancora con Ederson e con l’altro neo entrato Zortea. Nel finale assalto disperato del Verona alla porta di Musso, scaligeri vicinissimi al pari con un tirocross di Lazovic che per poco De Roon non spedisce nella propria porta. L’Atalanta a sua volta sfiora ancora il raddoppio con Toloi, Montipò tiene in vita il Verona. L’ultima occasione è ancora del Verona con Lazovic, ma Musso mette in angolo.

