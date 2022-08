L'esultanza dei giocatori dell'Udinese (foto LaPresse/Claudio Grassi)

Prima vittoria in campionato per i bianconeri di Sottil, che rimontano lo svantaggio dopo il gol di Colpani al 32esimo. Brianzoli ancora alla ricerca del primo punto dopo tre giornate

L’Udinese supera 2-1 il Monza in trasferta nel primo anticipo della terza giornata di Serie A. I padroni di casa sbloccano la partita al 32esimo con Colpani, in gol con un sinistro a botta sicura dal centro dell’area di rigore, lasciato colpevolmente solo dalla difesa avversaria. Il pareggio non tarda però ad arrivare: lo firma Beto solo quattro minuti dopo, insaccando con un tap-in dopo l’assist di Becao.

Nella ripresa Udogie al 33′ sigla il gol vittoria con la sua sesta marcatura in carriera in Serie A. L’azzurro under-21 segna dopo un uno-due in area di rigore con Nestorovski. Le statistiche a fine partita recitano 15 tiri a 10 in favore degli uomini di Sottil, più efficaci nonostante un minor possesso palla (44% contro 56%). I friulani salgono così a 4 punti mentre i brianzoli, con tre sconfitte in altrettante gare disputate, restano fermi a zero. “C’è molto rimpianto, è una partita che potevamo assolutamente vincere per le occasioni che abbiamo creato e sviluppato. Ora bisogna lavorare, testa bassa e non guardare la classifica”, queste le dichiarazioni dell’allenatore del Monza, Giovanni Stroppa.

