In casa Inter, prosegue la ricerca di un difensore da mettere a disposizione di Simone Inzaghi mentre la Juventus ha di fatto definito l'arrivo dell'attaccante polacco Milik

Nel mirino del Milan con cui ha già un accordo di massima, Junior Onana potrebbe molto presto conoscere la sua futura destinazione. Secondo l’Equipe, mercoledì è in programma un nuovo incontro tra la dirigenza del Bordeaux e le controparti milanesi per cercare di sistemare la situazione. Il club francese vuole 6 milioni di euro più 1 milione di euro di bonus e una percentuale sulla rivendita per cedere il nazionale camerunese. “Non siamo ancora d’accordo, ma non siamo lontani”, ha detto a l’Equipe una fonte vicino alla trattativa. Sempre in Italia, anche Monza e Cremonese sono ancora tra i club interessati.

Milan che lavora contestualmente al rinnovo dei contratti di Tonali e Bennacer, mentre per la difesa resta in piedi la pista che porta a Tanganga del Tottenham su cui è piombato anche il Nottingham Forest. In casa Inter, prosegue la ricerca di un difensore da mettere a disposizione di Simone Inzaghi. Tutti gli indizi portano ad Acerbi, in uscita dalla Lazio. Oggi nella sede nerazzurra c’è stato un incontro con l’agente del giocatore Pastorello. “L’incontro è andato bene, abbiamo fatto solo un punto della situazione. L’Inter cerca un difensore centrale, vediamo se sarà Acerbi o un altro, perché devo essere sincero sono stati onesti nel confermare che ci sono altre piste. Diciamo abbiamo fatto un piccolo passo in avanti perché la Lazio ha aperto al prestito”, ha detto Pastorello al termine dell’incontro. Il riferimento è alle altre piste battute dall’Inter, vale a dire quelle che portano a Chalobah del Chelsea e Akanji del Borussia Dortmund. Con Acerbi bloccato, Marotta e Ausilio vogliono prima capire se il Chelsea aprirà alla cessione di Chalobah in prestito. Primo rinforzo in arrivo per Mourinho alla Roma, dopo gli infortuni di Wijnaldum e Zaniolo, si tratta del Gallo Belotti. L’attaccante svincolato dal Torino ha di fatto rifiutato tutte le proposte ricevute dall’estero per aspettare i giallorossi. A sbloccare la situazione è stata la cessione, ormai imminente, del giovane classe 2003 Felix alla Cremonese per circa 6 milioni più 3 di bonus.

Prossima avversaria proprio della Roma, la Juve ha di fatto definito l’arrivo di Milik. Oggi c’è stato un vertice positivo alla Continassa con gli agenti del giocatore. L’attaccante polacco ha ormai sorpassato Depay visti i costi decisamente più abbordabili. Trovato l’accordo con il Marsiglia (2 milioni di prestito e 8 di riscatto), c’è ora da mettere nero su bianco il contratto del giocatore. Subito dopo la Juve proverà a stringere i tempi anche per Paredes, regista argentino del Psg. Sempre dal club parigino potrebbe arrivare in Italia il portiere Navas, destinato al Napoli. Mentre Icardi resta il sogno proibito del Monza, ma l’argentino non sembra intenzionato a lasciare Parigi se non dopo il pagamento di quanto rimane del suo contratto. Inoltre sulle sue tracce c’è ora il Galatasaray. Mercato attivo anche in Serie B. Il Frosinone si è assicurato il difensore Sampirisi dal Frosinone, mentre il Genoa ha riportato sotto la Lanterna il centrocampista olandese Strootman.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata