Calciomercato: Juve tra Milik e Depay, Chelsea punta Leao del Milan

Arkadiusz Milik festeggia dopo aver segnato un gol con la maglia del Marsiglia contro il Nizza. L'attaccante polacco piace alla Juventus. AP Photo/Daniel Cole

Il club bianconero, visti gli infortuni di Pogba, Di Maria, senza parlare di Chiesa, ha assolutamente bisogno di rinforzi immediati. I rossoneri vogliono rinforzare il centrocampo con il camerunese Onana

La scialba prestazione contro la Sampdoria ha fatto scattare il campanello d’allarme in casa Juve. Il club bianconero, visti gli infortuni di Pogba, Di Maria senza parlare di Chiesa, ha assolutamente bisogno di rinforzi immediati e per questo nella giornata di oggi è andato in scena un summit tra la dirigenza e il tecnico Massimiliano Allegri. La priorità è un attaccante per completare un reparto che vede il solo Vlahovic come punta centrale. Fino a questa mattina il primo nome nella lista della Juve era quello di Memphis Depay, in uscita dal Barcellona. Le richieste dell’olandese, però, sono state ritenute troppo alte (due anni di contratto a 7 milioni di euro), così i bianconeri hanno virato su Arkadiusz Milik. Con il Marsiglia è stato raggiunto un accordo di massima per un prestito da 2 milioni e un riscatto da 8. Ora si tratta di trovare l’accordo con il bomber polacco, desideroso di tornare in Italia dopo i trascorsi al Napoli. Per il centrocampo, invece, resta forte l’interesse per Paredes del Psg ma prima bisogna cedere almeno uno tra Rabiot e Arthur.

Anche il Milan è attardato in classifica rispetto alle capoliste Inter, Napoli e Roma, ma rispetto alla Juve sembra avere decisamente meno problemi. Il club rossonero, però, vuole completare la rosa con un difensore e un centrocampista da mettere a disposizione di Pioli. Per la mediana, piace Jean Onana, centrocampista classe 2000 del Bordeaux. I rossoneri sono pronti a mettere sul piatto un’offerta di 6 milioni comprensiva di bonus. Ma in casa Milan da segnalare anche una notizia che arriva dall’Inghilterra: il Chelsea ha messo gli occhi su Rafael Leao. Lo scrive il Times, secondo cui i Blues hanno avuto un contatto con il club rossonero durante il fine settimana. Nel corso della stessa riunione è stato concordato che il Milan potesse pescare giocatori da Stamford Bridge. La valutazione che il Milan fa del calciatore supera i 95 milioni di euro, il 20% dei quali andrebbe però al Lille. Ore decisive in casa Inter per il difensore tanto richiesto da Simone Inzaghi. In queste ore è in corso un vertice tra la società e l’entourage di Acerbi, in uscita dalla Lazio. Le alternative sono Akandji del Borussia Dortmund e Chalobah del Chelsea.

Dopo il doppio infortunio di Wijnaldum e Zaniolo, Mourinho ha chiesto alla Roma un rinforzo a centrocampo e uno in attacco. Per il centravanti c’è sempre Belotti in pole, mentre per la mediana i giallorossi potrebbero inserirsi per Paredes del Psg. Prima di acquistare, però, la Roma deve cedere gli ‘esuberi’ Shoumorodov (piace alla Cremonese) e Kluivert. Sempre molto attivo il Monza, che valuta l’ex capitano della Fiorentina German Pezzella per la difesa. In attacco negli ultimi giorni di mercato è possibile un tentativo di Galliani per il colpaccio Icardi dal Psg. Dalla Francia danno ancora in corso la trattativa tra il Napoli e il Paris per il portiere Keylor Navas. Sempre dalla Francia arriverà l’erede di Raspadori al Sassuolo: è Armand Laurienté del Lorient. Un innesto di qualità ed esperienza per l’Udinese anche in prospettiva futura. Il club friulano ha preso a titolo definitivo, dal Watford, il terzino Hassane Kamara. Il calciatore ha siglato un contratto fino al 30 giugno 2026, ma resterà in prestito al club inglese fino al 30 giungo 2023.

