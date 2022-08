Nei due posticipi della seconda giornata di serie A, tornano in campo prima i giallorossi e poi i bianconeri. Entrambe le squadre hanno vinto all'esordio ma Allegri e Mourinho non vogliono cali di concentrazione

Nei due posticipi della seconda giornata di serie A, tornano in campo la Roma e la Juventus, entrambe vittoriose nella prima giornata e in cerca di conferme. I bianconeri vanno in trasferta a Genova, contro la Sampdoria, e il tecnico, Massimiliano Allegri, sa che non sarà una gara facile: “Troveremo una squadra che ha fatto una bella partita contro l’Atalanta. Ha avuto tante occasioni, ha preso due pali, ha fatto un gol poi annullato. Bisogna fare una partita giusta perché a Genova sono sempre partite difficili. E ci saranno momenti della partita in cui bisognerà difendere bene”. Allegri dovrà fare a meno di Angel Di Maria, lievemente infortunato, che nella prima uscita contro il Sassuolo ha già dimostrato di poter essere l’uomo in più per la Juve: “Gli infortuni fanno parte della stagione. Ma non è che sono allarmato. Dobbiamo migliorare la condizione fisica, bisogna lavorare perché credo che quest’anno le squadre in testa si sono rinforzate”. Non si sente favorito per lo scudetto, il tecnico juventino: “Al momento, credo che il Milan sia favorito perché ha vinto lo scudetto. L’Inter si è rinforzata ed è candidata a vincere lo scudetto. Poi il campionato è lungo, ci sono questi tre mesi molto importanti e subentra la Champions. Ma noi dobbiamo pensare a noi stessi e ad aumentare i punti dello scorso anno. Dobbiamo stare tra le prime e poi da gennaio giocarci lo scudetto con le altre”.Superando, intanto, lo scoglio Samp. L’allenatore dei blucerchiati, Marco Giampaolo, è pronto alla battaglia: “La partita contro la Juventus è difficile ma non impossibile. Mi auguro che la squadra possa fornire sempre un buon livello di prestazione, al di là degli avversari. Poi la Juventus è una squadra forte. Per mentalità, è più forte di quello che è in realtà a livello tecnico. Ha qualche assenza ma rimane una formazione competitiva sotto ogni punto di vista”.

La Roma riceve la neopromossa Cremonese in un Olimpico esaurito, nonostante sia un lunedì, alle 18.30 e nel mese di agosto. “È incredibile. La base di tutto – sottolinea il tecnico giallorosso, Josè Mourinho – è la passione dei tifosi per il club ma noi sentiamo l’orgoglio di avere qualche responsabilità nella creazione di questa empatia. È fantastico per tutti noi e anche per il calcio italiano in generale, anche all’estero la gente guarda la Roma all’Olimpico”. Sul match, Mourinho non si fa illusioni di facili conquiste: “Non vedo la Cremonese come una squadra che l’anno scorso stava in serie B. Ha un’organizzazione molto definita, complimenti ad Alvini. È facile scrivere o dire che sarà una partita con 3 punti in tasca, rifiuto questo al 100%: sarà una partita difficile”. Anche se, ovviamente, “vogliamo giocare bene, vincere e che la gente vada a casa felice”.L’allenatore dei grigiorossi, Massimiliano Alvini, è pronto a vendere cara la pelle: “Mi aspetto una partita bella, difficile, in una grande cornice di pubblico. Mi aspetto anche una partita da Cremonese: da affrontare con la nostra identità e le nostre idee. Abbiamo grande rispetto della Roma, sappiamo chi abbiamo davanti e siamo consapevoli della loro forza, ma all’Olimpico vogliamo fare la nostra partita”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata