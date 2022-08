Entrambe a rete inviolate le sfide pomeridiane Torino-Lazio e Udinese-Salernitana

L’Inter supera lo Spezia a San Siro per 3-0 nella gara valida per la seconda giornata di serie A. Rete di Lautaro al 35′, raddoppio di Calhanoglu al 52′, poi a calare il tris è Correa all’81’. Il Sassuolo ha sconfitto 1-0 sul Lecce al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia. Si è concluso 0-0, invece, l’anticipo della seconda giornata di Serie A, tra Torino e Lazio. I granata hanno controllato la partita per 60 minuti, nell’ultima mezz’ora è venuta fuori la Lazio che però non è riuscita a sbloccare il risultato. Anche Udinese e Salernitana hanno pareggiato senza reti la loro sfida disputata alla ‘Dacia Arena’ di Udine. Friulani in 10 uomini per tutto il secondo tempo per l’espulsione sul finire della prima frazione di Perez.

