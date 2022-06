Distanza minima tra i nerazzurri e il Chelsea che ha intenzione di accontentare il bomber belga

Lukaku 2 il ritorno. Il sequel di un ‘film’ che tre estati fa stregò la tifoseria interista sembra quasi cosa fatta. I reciproci messaggi d’amore degli ultimi giorni appaiono inequivocabili e la settimana prossima potrebbe esserci già la fumata bianca per il rientro in nerazzurro dopo un anno del centravanti belga. Con il Chelsea, che ha intenzione ormai di accontentare la volontà del bomber, restano in ballo cinque milioni di euro ma la dirigenza nerazzurra appare fiduciosa che verrà trovata la quadra. “C’è una grande volontà da parte del giocatore di tornare, però vanno analizzate la fattibilità economico-finanziaria e la risoluzione di alcuni problemi tecnici, ma di questo si dovrebbe parlare con Marotta. Se l’operazione avverrà entro il 30 giugno? Cercheremo di farlo nei tempi corretti”, ha fatto sapere l’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, sottolineando quanto per il club sia fondamentale “coniugare la competitività sul campo con la sostenibilità economico-finanziaria rispettando i paletti che anche l’Uefa sta fissando per il fair play finanziario”. Le nuove regole entreranno in vigore dal 2024/25. Il riferimento si lega all’altra trattativa in corso, quella su Paulo Dybala, sempre più vicino dopo il suo addio alla Juventus a vestire in nerazzurro. C’è ancora da limare qualcosa sulle cifre, ma il matrimonio è alle porte e conviene ad entrambe le parti visto che l’Inter è ormai prossima ad acquistare a costo zero un top player da rilanciare.

La Signora resta in attesa di chiudere con Paul Pogba, che ha lanciato altri messaggi chiari alla dirigenza bianconera. “Oggi sono a un punto cruciale della mia carriera. Devo prendere delle decisioni importanti che determineranno il mio futuro e non ho il diritto di sbagliare”, sono le parole del centravanti francese nella docu-serie su Amazon Prime dedicata proprio al transalpino dal titolo ‘The Pogmentary’. Attesa nei primi giorni di luglio l’ufficialità del suo passaggio alla Juventus, che intanto ha rinnovato il contratto con Mattia De Sciglio. Il difensore, al culmine di una stagione che lo ha visto protagonista, dopo un anno di prestito in Francia, si è legato alla Signora fino al 2025. Fumata grigia invece in merito alla trattativa per l’ingaggio dell’olandese Noa Lang al Milan. L’attaccante del Bruges nel fare il punto sul proprio futuro ha fatto sapere che con il club rossonero non c’è stata alcuna trattativa. Si attende da parte del club campione d’Italia una vera offerta.

In casa Samp il portiere Ivan Saio ha firmato il rinnovo fino al 2024 mentre il retrocesso Cagliari ha allungato il contratto con il difensore Andrea Carboni fino a 2027. Si muove la neopromossa Cremonese. I grigiorossi intendono riscattare il giovane Luca Zanimacchia, ala destra in prestito dalla Juvenntus, mentre è fatta per il passaggio di Tommaso Milanese, centrocampista classe 2002 della Roma, andato in prestito all’Alessandria. Il Lecce ha ufficializzato l’acquisto di Assan Ceesay. L’attaccante centrale gambiano, proveniente dallo Zurigo, ha sottoscritto un accordo biennale con opzione per il terzo anno. Sul fronte delle panchine, il Pisa, che ha fallito la promozione in A, dopo l’addio del tecnico D’Angelo punta su Rolando Maran per provare la nuova scalata nella massima serie.

