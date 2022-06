A Moenchengladbach i tedeschi dominano e vincono 5-2

Prima sconfitta in Nations League per l’Italia, che al Borussia Park di Monchengladbach viene travolta 5-2 dalla Germania. Segnano Kimmich, Gundogan su rigore, Muller e Werner con una doppietta: gli azzurri di Roberto Mancini, a cui non bastano il primo gol di Gnonto e la rete di Bastoni, scivolano al terzo posto del Gruppo 3, a due lunghezze di distanza dall’Ungheria capolista (vincente 4-0 contro l’Inghilterra), e a un solo punto proprio dagli uomini di Flick.

