Prossimo impegno per gli azzurri di Mancini il match con la Germania martedì

E’ terminata 0-0 la sfida tra Inghilterra e Italia valida per la terza giornata di Nations League. Prossimo impegno per gli azzurri il match con la Germania di martedì in programma alle 20.45 a Monchengladbach.

Il tabellino di Inghilterra-Italia 0-0, gara valida per la terza giornata di Nations League.INGHILTERRA-Italia 0-0INGHILTERRA: Ramsdale; James, Maguire, Tomori (43′ st Guehi), Trippier; Rice (20′ st Phillips), Ward-Prowse; Sterling (34′ st Saka), Mount (21′ st Bowen), Grealish; Abraham (20′ st Kane). A disp. Pope, Pickford, Stones, Walker, Guehi, Coady, Bellingham, Gallagher. Ct Southgate.Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco (42′ st Florenzi); Frattesi, Locatelli (20′ st Gnonto), Tonali; Pessina (42′ st Pessina), Scamacca (31′ st Raspadori), Pellegrini (20′ st Esposito). A disp. Gollini, Meret, Luiz Felipe, Calabria, Florenzi, Cristante, Politano, Barella, Scalvini. Ct Mancini.Arbitro: Marciniak (Pol).Note: ammoniti Locatelli, Gatti, Tonali (IT), Grealish, Ward-Prowse (IN).

