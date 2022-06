Pogba attende di sapere cosa farà Zizou prima di dire sì alla Juve

Il futuro a Parigi di Mauricio Pochettino è tutto fuorché certo. In queste ore è salito nuovamente alla ribalta il nome di Zinedine Zidane, un’ombra che insegue da mesi il manager argentino, la cui posizione resta in bilico dopo aver fallito l’assalto alla Champions League. L’indiscrezione lanciata da Rmc Sport è stata però prontamente smentita da Alain Migliaccio, storico consigliere di Zizou. “Tutte queste voci che circolano sono infondate – ha rivelato a ‘L’Equipe’ – Ad oggi sono l’unica persona ammessa a rappresentare Zinedine Zidane. Né lui né io siamo stati contattati direttamente dalla proprietà del Psg. Non sono nemmeno sicuro che lo sceicco Al Thani sia davvero interessato all’arrivo di Zidane”. Il destino dell’ex Juve si lega a Paul Pogba, vicinissimo al ritorno alla Vecchia Signora ma stuzzicato all’idea di lavorare con Zizou. Secondo rumors dalla Francia il ‘Polpo’ avrebbe preso tempo nell’attesa di conoscere il destino di Zidane, ma la Juventus resta decisamente avanti nella trattativa. Che potrebbe essere chiusa già la prossima settimana.

I campioni di Francia, che hanno ufficializzato l’arrivo del nuovo responsabile del mercato Luis Campos, insistono per Milan Skriniar. La proposta da 50 milioni di euro non convince del tutto l’Inter, che vacillerebbe solo di fronte a una offerta da 70 milioni. L’eventuale addio dello slovacco, insieme a quello di Dumfries, permetterebbe però a Marotta e Ausilio di finanziare il mercato, tra il ritorno di Romelu Lukaku e l’arrivo in difensa di uno tra Bremer e Milenkovic. E’ solo questione di tempo invece per definire l’ingaggio di Paulo Dybala. “Stiamo lavorando al fine di allestire la miglior squadra possibile e competitiva come merita l’Inter – ha dichiarato in merito l’ad Beppe Marotta senza menzionare direttamente la Joya – vogliamo concludere il tutto entro la fine del mese di giugno perchè vogliamo mettere a disposizione di Inzaghi la miglior squadra possibile sempre nel rispetto di sostenibilità che dobbiamo sempre tenere in mente”.

Per quanto riguarda le altre trattative la Roma attende a braccia aperte il nuovo acquisto Nemanja Matic, in arrivo a parametro zero dal Manchester United. Il centrocampista sbarcherà nella capitale all’inizio della prossima settimana per le visite mediche di rito. In giornata però è rimbalzata una voce clamorosa dalla Spagna: José Mourinho avrebbe chiamato Gareth Bale per convincerlo a sposare il progetto giallorosso. La stella gallese, conclusa la sua avventura al Real Madrid, è alla ricerca di una nuova squadra. In casa Atalanta da segnalare l’interessamento di Ivan Ilic, gioiellino dell’Hellas Verona.

