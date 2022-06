Il colombiano Cuadrado: "Sto bene qui"

Paul Pogba continua ad avvicinarsi a grandi passi alla Juventus. Il conto alla rovescia è di fatto iniziato dopo l’ennesino messaggio indiretto che l’ex attaccante del Manchester United ha inviato alla Signora (“voglio sentirmi in sintonia con il club con cui giochi”) anche se l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a luglio, ma solo per questioni di bilancio. Per il resto la trattativa appare più che blindata. Sempre sul fronte bianconero Cuadrado ha voluto prendere le distanze e spazzare via ogni voce di mercato che lo hanno accostato a Inter e Roma. Attraverso il suo canale social ha mostrato piena fedeltà alla Juventus. “Mi sento molto bene qui, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perché mai c’è stata nessuna trattativa. Ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni”, ha voluto spiegare il centrocampista colombiano. Si è fatto il nome dell’argentino Nahuel Molina come suo eventuale sostituto 8l’Udinese ha aperto giorni fa alla cessione) così come sta prendendo corpo l’ipotesi, sempre sul fronte offensivo bianconero di uno scambio Morata-Kean con l’Atletico Madrid. L’attaccante italiano ha chiesto più spazio mentre il bomber spagnolo, arrivato due anni fa in prestito oneroso non sembra rientrare più nei piano del tecnico Diego Simeone. Morata inoltre non ha mai nascosto di voler restare a Torino e dunque l’operazione potrebbe trovare una soluzione che soddisfi entrambi i club. La Juventus sta dunque entrando nelle settimane calde per almeno una decina di giocatori. Ed è probabile un nuovo confronto a breve con i procuratori di Di Maria al quale la Juve sembra intenzionata a dare un ultimatum.Intanto il Milan campione d’Italia continua a fare pressing sul Lille per Botman e Renato Sanches. I due calciatori sono da tempo gli obiettivi di mercato dei rossoneri pronti a trattare con il club che starebbe per prendere come nuovo allenatore Paulo Fonseca, l’ex tecnico della Roma, fermo da oltre un anno. In casa Inter invece continua l’attesa per il prolungamento del contratto di Simone Inzaghi ma l’accordo già è stato trovato. Il nuovo vincolo sarebbe fino al 2024, con opzione per un altro anno. Al momento gli obiettivi sono altri. Dopo aver perso lo scorso anno Hakimi e Lukaku la dirigenza dell’Inter è chiamata a custodire i suoi gioielli e resistere dunque alle offerte per Bastoni, così come Skriniar, Barella e Lautaro Martinez. Potrebbero essere ceduti Dumfries così come De Vrij ma anche Pinamonti e Sensi. L’Inter continua a muoversi anche in entrata: resta sempre in piedi l’idea di far tornare in nerazzurro Lukaku, la cui vicenda è legata a quella di Dybala. Prima di sferrare l’attacco per uno dei due l’Inter infatti vuole avere tutte le opzioni sul tavolo e quante pedine è disposto a cedere.Per Mkhitaryan intanto manca solo la firma: se non sarà questa, sarà la prossima settimana quella delle visite e della chiusura ufficiale dell’affare. Nell’Udinese ufficiale l’arrivo di Andrea Sottil sulla panchina bianconera. L’ex Luca Gotti invece è vicino a firmare per lo Spezia.In Europa a muoversi sono soprattutto le big. Il Real Madrid, fresco del titolo di Champions mette a segno un secondo grande colpo: dopo Rudiger ha raggiunto un accordo con il centrocampista francese del Monaco, Aurélien Tchouaméni. Il trasferimento diventerà ufficiale nelle prossime ore, secondo quanto riporta la stampa spagnola. Si sparla di una offerta da 100 milioni di euro per l’acquisto del giovane bomber di origini nigeriane e camerunesi, che avrebbe rifiutato le offerte di Psg e Liverpool.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata