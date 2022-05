Festa grande al Brianteo per la promozione in serie A

(LaPresse) – Stadio U-Power, lex Brianteo, gremito per la festa della promozione del Monza in Serie A. Appena entrato in tribuna il patron Silvio Berlusconi è stato accolto da un’ovazione e dalla richiesta dei tifosi di portare la squadra nelle coppe europee. Tra le autorità e i dirigenti della società è arrivato anche l’ex attaccante della Nazionale Mario Balotelli.

