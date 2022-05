Il legale dell'Hellas Verona a margine dell'evento newyorkese 'Calcio is back'

(LaPresse) La Lega Serie A sbarca negli Stati Uniti avviando una nuova fase storica per il calcio italiano. L’evento inaugurale ‘Calcio is back’, nella prestigiosa cornice del Metropolitan Museum of Art di New York, segna l’inzio di questo nuovo percorso. “L’opportunità di presentarsi al mercato americano dove ci sono tantissimi tifosi delle nostre squadre. Presentiamo il nostro prodotto, un campionato bellissimo, tra i più importanti al mondo. Ci auguriamo che tutti i grandi investitori americani vedano nella Serie A una grande opportunità di investimento”. Lo ha detto Stefano Fanini, legale dell’Hellas Verona.

