L'Amministratore Delegato a margine dell'evento newyorkese 'Calcio is back'

(LaPresse) La Lega Serie A sbarca negli Stati Uniti. E lo fa in grande stile, avviando una nuova fase storica per il calcio italiano, con l’evento inaugurale ‘Calcio is back’, nella prestigiosa cornice del Metropolitan Museum of Art di New York. “Il calcio italiano è stato importantissimo fino agli anni 2000 poi ha perso delle posizioni legate al fatto che guardava più al suo interno che all’estero. È arrivato il momento di tornare a dialogare con tutti coloro che sono appassionati di questo sport”, ha detto Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A.

