L’evento inaugurale al Metropolitan Museum of Art. Presenti anche Vieri, Del Piero, Pirlo e Nesta

La Lega Serie A sbarca negli Stati Uniti. E lo fa in grande stile, avviando una nuova “fase storica” per il calcio italiano, con l’evento inaugurale ‘Calcio is back’, che stasera al Metropolitan Museum of Art di New York, venue delle grandi occasioni per brand di fama mondiale, raccoglierà personalità del mondo istituzionale, imprenditoriale, culturale, sportivo e dello spettacolo, con la partecipazione di tutti i club di A e fuoriclasse come Alessandro Del Piero, Alessandro Nesta, Andrea Pirlo e Christian Vieri, ‘Ambassadors di Lega Serie A’, oltre a campioni del basket Nba e del football Nfl. “E’ un progetto che prende il via oltre due anni fa, ci crediamo molto, è un arrivo in ritardo di 20 anni su quello che avrebbe dovuto essere”, spiega l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, nella conferenza stampa a New York di presentazione del progetto.

“Chi ci ha preceduto si era concentrato solo sull’Italia, che è fondamentale in termini di fatturato”, ora è il momento di fare quello che andava avviato due decenni fa, con “l’inizio della globalizzazione. Finora – spiega De Siervo – la Lega si era concentrata su altre priorità”.

Il centro operativo e istituzionale del progetto ‘Calcio is back’ negli Usa sarà l’ufficio della Lega Serie A a New York, a Chelsea Manhattan, 133W 25th street, inaugurato di recente. Con l’apertura della prima sede all’estero, prende quindi il via un progetto che nelle intenzioni della Lega e dei venti club associati, dovrebbe creare nuove sinergie commerciali e consolidare i rapporti con le istituzioni, i broadcaster, le aziende e i fan americani.

“All’inizio la Lega serie A era il campionato di riferimento, quello che andava visto, era un campionato allenante per i giocatori per misurarsi con i migliori – ricorda De Siervo – Dobbiamo recuperare quel tempo, partendo da un’analisi, copiando dove c’è da copiare” e seguendo gli esempi migliori.

Per fare questo, spiega De Siervo, affiancato dal direttore commerciale e marketing della Lega Michele Ciccarese, “abbiamo strumenti nuovi. La Lega non è piu quella di un tempo, sta internazionalizzando le sue competenze, siamo sempre piu una media company”. Un esempio? Non più solo la parte ‘live’, ma anche contenuti diversi: quest’anno il primo film sulla Serie A, e il prossimo un ‘behid the scenes’, oltre agli ‘higlights in tutte le lingue. Insomma, dice ancora De Siervo, “facciamo a tutti gli effetti intrattenimento, non giochiamo solo a calcio”.

E l’intrattenimento quest’anno non è certo mancato, dice Bobo Vieri, uno degli ‘Ambassador’ della Lega, intervenendo anche lui in conferenza stampa. “Calcio is back è uno slogan perfetto. Quest’anno il campionato è stato meraviglioso, emozionante, il più bello degli ultimi 11-12 anni – dice l’ex bomber, che oggi sarà a Wall Street insieme all’altro ambasciatore Alex Del Piero, per presentare l’iniziativa della Lega – Fino a un mese fa c’erano tre squadre in lizza per lo scudetto, e anche nella zona salvezza si è lottato fino all’ultimo minuto”. Certo, sull’immagine del nostro calcio, rileva Vieri, pesa la mancata qualificazione al Mondiale, “un danno tremendo”, dice. Ma è pur vero che “un anno fa abbiamo vinto l’Europeo”. Quanto alla possibilità che si metta un ‘tetto’ ai giocatori stranieri per rilanciare i vivai nazionali, Vieri ritiene che “nel mercato di oggi non si può più fare”. Piuttosto, “devono essere brave le squadre a cercare giocatori italiani” di talento e valorizzarli.

Con l’apertura dell’ufficio newyorchese della Lega, prosegue De Siervo, si punta a “far crescere progressivamente” il prodotto Serie A, a “recuperare il tempo perduto, a intercettare chi negli Stati Uniti guarda al calcio”. Nel confronto con le altre leghe, Premier e Liga in testa, dice De Siervo mostrando una serie di slide, “il numero dei fan all’estero non è molto diverso”, ma “c’è una differenza enorme di fatturato, perché loro prima di noi hanno lavorato sul concetto di ‘community'”. Per questo, “c’è un margine di miglioramento significativo”. De Siervo si dice poi “entusiasta” del rapporto con Cbs, il main broadcaster della Lega Serie A negli Stati Uniti. “Stiamo lavorando per metterli in condizione di accrescere l’audience”.

In questo lavoro di riconquista del mercato Usa, prosegue l’ad della Lega, “cercheremo di sfruttare anche il nostro modo di far relazioni”, anche usando la vastissima comunità italiana come punto di riferimento, “per fare in modo che la Serie A diventi un elemento di socializzazione”. L’obbiettivo, insomma, è “entrare in empatia” con chi gioca a calcio o guarda il calcio, con l’idea di “entrare nelle scuole calcio americane delle high school e delle università”.

L’investimento per lo sbarco negli Usa è al momento quantificato tra 1 milione e 3 milioni di euro, “ma si potrà potenziare”, dice De Siervo, anticipando che verranno aperti “altri due hub come quello di New York” e che l’obiettivo “è avere una serie di presidi diretti in tutto il mondo, da qui a un anno e mezzo”. Nel progetto newyorchese un ruolo di rilievo lo avrà anche Charlie Stillitano, dirigente sportivo americano e storico presentatore radiofonico.

La Lega, sottolinea ancora De Siervo, è “a tutti gli effetti l’oggetto del desiderio di una serie di investitori importanti”. Se ne ricava che la previsione è che “Il valore del nostro calcio tornerà a galoppare”. Ecco perchè sempre più investitori internazionali comprano club italiani, “in vista di questo sviluppo”. Con il lavoro che è stato svolto, assicura De Siervo, “abbiamo messo in sicurezza l’Italia”, ora si punta agli Stati Uniti, e poi in prospettiva il mercato Mediorientale e quello asiatico. “In un mondo ideale, “la Lega gestirà con contratti diretti tutto il mondo, a partire dal 2027”.

Tante le iniziative già realizzate qui a New York nell’ambito dell’iniziativa ‘Calcio is Back’, tra cui l’organizzazione del primo official viewing party in collaborazione con Ribalta Restaurant, per seguire la finale di Coppa Italia Frecciarossa dello scorso 11 maggio, in una sala completamente brandizzata e impreziosita dall’esposizione del trofeo. domenica, invece, durante l’ultimo atto del Campionato, si è tenuta presso la Scuola di Eataly Flatiron una cooking class a tema regionale ed è stata consegnata una riproduzione della Coppa di Campioni d’Italia all’AC Milan Club New York, alla presenza di centinaia di tifosi rossoneri della Grande Mela.

La Lega Serie A, in collaborazione con l’ICE, è inoltre presente sulla Madison Avenue, fino al 25 maggio, con la mostra temporanea ‘Calcio is Back’, dove gli appassionati italiani e americani potranno toccare con mano i trofei che hanno fatto la storia del calcio italiano e dove saranno realizzate tante iniziative per interagire con tutti i tifosi. Nel mese di giugno, inoltre, la Lega Serie A parteciperà con uno dei suoi Ambassador all’evento Summer Fancy Food, una delle fiere gastronomiche più rilevanti al mondo, che si terrà dal 12 al 14 Giugno a New York.

