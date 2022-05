Il presidente della Fiorentina a margine dell'evento 'Calcio is back' a New York

(LaPresse) La Lega Serie A sbarca negli Stati Uniti avviando una nuova fase storica per il calcio italiano. L’evento inaugurale ‘Calcio is back’, nella prestigiosa cornice del Metropolitan Museum of Art di New York, segna l’inzio di questo nuovo percorso. “Un’idea nata sei anni fa e finalmente hanno ascoltato il mio grido. Far conoscere negli Stati Uniti la Serie A è fondamentale anche perche ci sono ormai 10 presidenti di club nel calcio italiano che vogliono riportarlo dove merita” le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina.

