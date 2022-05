Il Commercial & Marketing Director a New York: "Oggi parte un percorso che avremmo dovuto iniziare 20 anni fa"

(LaPresse) “Siamo in ritardo. Oggi finalmente parte un percorso che avremmo dovuto iniziare 20 anni fa. La Serie A ha 540 milioni di tifosi nel mondo, di cui 33 milioni sono in Italia. Questo vuol dire che il 90% dei nostri fan sono fuori da casa nostra”. Lo ha detto il Commercial & Marketing Director della Lega Serie A, Michele Ciccarese a margine dell’evento ‘Calcio is back’, nella prestigiosa cornice del Metropolitan Museum of Art di New York.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata