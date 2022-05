Grande festa anche dinanzi alla sede di Casa Milan

Milano si tinge di rossonero. Migliaia di tifosi del Milan hanno raggiunto Piazza Duomo, nel centro del capoluogo lombardo, per festeggiare la vittoria dello Scudetto della squadra di Pioli, che ha chiuso il campionato vincendo per 3 a 0 contro il Sassuolo.

Ad ogni gol i tifosi milanisti tutti colorati con maglie e sciarpe rossonere sono letteralmente impazziti in boati e cori di gioia. Grande festa anche dinanzi alla sede di Casa Milan, in un’altra zona della città, dove un altro gruppo di tifosi si è riunito nel piazzale all’esterno per seguire la partita dei ragazzi di Pioli. L’amministrazione comunale non ha previsto il montaggio di un maxischermo in città, in quando non è arrivata nessuna richiesta ufficiale.

I gol di Giroud al 17′ e 32′ Giroud, di Kessie al 36′. Con questo risultato il Milan è campione d’Italia per la 19esima volta.

