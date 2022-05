Tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sull'1-1

L’Eintracht di Francoforte conquista la sua prima Europa League. Nella finale di Siviglia la sorprendente formazione tedesca ha battuto gli scozzesi dei Rangers Glasgow per 6-5 dopo i calci di rigore. Rafael Borre ha messo a segno l’ultimo penalty dopo l’errore per i britannici dell’ex juventino Aaron Ramsey. Per l’Eintracht è il primo trofeo dopo la Coppa Uefa del 1980. Tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sull’1-1. Joe Aribo aveva portato in vantaggio i Rangers al 57′, prima del pareggio di Borre, 12 minuti dopo.

