Così l'ex capitano della Roma a margine della presentazione della finale

(LaPresse) “Mi aspetto una partita spettacolare, ricca di gol perché si affrontano due grandi squadre”. Così Francesco Totti alla vigilia di Inter-Juventus a margine della presentazione della finale della Coppa Italia Frecciarossa di cui è testimonial. “La favorita? Non c’è ma sono sicuro che sarà una bellissima partita”. Stessa opinione di Bobo Vieri anche lui testimonial: “Sarà un bella partita con una grande atmosfera per una finale con il tutto esaurito. La favorita? 50 e 50, non ci sono favorite”, le parole dell’ex nerazzurro. Non si sbilancia neanche un altro grande ex come Ciro Ferrara: “E’ una finale e in quanto tale sfugge a qualsiasi tipo di considerazione. Le motivazioni faranno la differenza”.

