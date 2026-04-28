Grecia, sparatoria ad Atene: cinque feriti in due attacchi

Un uomo di 89 anni ha aperto il fuoco in un ufficio della previdenza sociale e successivamente in un tribunale nel centro di Atene, in Grecia, ferendo almeno cinque persone. L’aggressore, armato di fucile da caccia, ha sparato prima al quarto piano di un edificio pubblico dove ha sede la previdenza sociale, colpendo un dipendente, per poi dirigersi al piano terra del tribunale dove ha ferito altre quattro persone. Le autorità greche stanno attualmente cercando l’uomo, che secondo i media locali soffrirebbe di disturbi psichici e in passato sarebbe stato ricoverato in una clinica psichiatrica.