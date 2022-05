. Buone le condizioni generali dell'allenatore serbo che a breve tornerà a guidare la squadra dalla panchina

(LaPresse) Sinisa Mihajlovic lascia il Sant’Orsola di Bologna e torna a casa, a Roma, per stare qualche giorno con la sua famiglia. Il tecnico dei rossoblu è uscito oggi pomeriggio dall’ospedale, dove era ricoverato dal 29 marzo scorso per combattere una possibile recidiva della leucemia. “Forza Mister, siamo con te”, il tweet del club emiliano. Buone le condizioni generali dell’allenatore serbo che a breve tornerà a guidare la squadra dalla panchina. Il Bologna è reduce da dieci punti in sei partite, tra le quali spicca la vittoria sull’Inter 2-1. Ieri il pareggio all’Olimpico con la Roma.

