Carlo Ancelotti nella storia. L’allenatore emiliano conquista la Liga con il Real Madrid e diventa il primo tecnico a vincere il titolo nei cinque principali campionati europei, tra Serie A, Premier League, Bundesliga, Ligue1 e Liga. Decisiva la vittoria dei Blancos contro l’Espanyol per 4-0.

“La stagione del campionato è stata spettacolare, con grande regolarità, molto costante in quasi tutte le partite. Voglio ringraziare tutti i giocatori per il lavoro, l’atteggiamento e l’impegno. Ora dobbiamo festeggiare”, ha detto Ancelotti. Il tecnico emiliano ha voluto puntare su due momenti chiave del campionato: la prima pausa in nazionale e il Clásico al Bernabéu. “Dopo aver perso contro Sheriff ed Espanyol, abbiamo corretto le cose in difesa e vinto molte partite di seguito. Il Clásico è stato fondamentale, non siamo stati bravi e abbiamo vinto a Vigo una partita difficile per prendere fiducia”, ha aggiunto.

