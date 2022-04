Il medico del San Raffaele smentisce le voci sulla morte del procuratore

“Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo”. Lo ha detto il professor Alberto Zangrillo, Direttore U.O di Anestesia e rianimazione generale e cardio -toraco-vascolare , IRCCS Ospedale San Raffaele, a proposito delle voci relative alla scomparsa del procuratore Mino Raiola.

Poco dopo un tweet dal profilo dell’agente di Ibrahimovic e Donnarumma, in inglese. “Corrente stato di salute per chi se lo sta chiedendo: arrabbiato per la seconda volta in 4 mesi mi hanno ammazzato. Sembra possano resuscitarmi”, si legge.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.

— Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022