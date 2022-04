L'ex attaccante cerca fondi dall'azionariato popolare per rafforzare il club

“Se credi in qualcosa e hai a fianco persone che credono come te nella stessa cosa riesci a ottenere risultati importanti”. Per la prima volta in Italia una società di calcio appena nata lancia un crowdfunding. A farlo è la Clivense, club fondato da Sergio Pellissier, per raccogliere l’eredità del Chievo. In una intervista a RaiNews24 e rainews.it racconta la sua nuova avventura: “Io credo nella squadra, ho fatto per 23 anni il calciatore in una squadra di calcio, e credo che le squadre senza tifosi, senza persone che credono in un progetto, non possano esistere. Il tifoso potrà dire ‘vado a tifare per la ‘mia’ squadra’, e questa volta sarà vero”. L’idea di Pellissier è quella di costruire un club che assomiglia a una ‘famiglia’: “Ho sempre pensato che la famiglia è quella che ti aiuta a superare qualsiasi difficoltà. E se tu hai una famiglia che crede nel tuo progetto, ecco che hai fatto bingo”. La Clivense si pone obiettivi ambizioni: arrivare in Serie C in 2 anni, e puntare alla B in 5 anni. Senza nascondersi la speranza di arrivare nella massima serie nel 2028.

