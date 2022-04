I rossoneri pareggiano 0-0 a Torino, il Napoli perde in casa con la Fiorentina mentre l'Inter batte il Verona ed è ora padrona del suo destino

La corsa del gambero in cui sembrano essere impegnate Milan e Napoli rischia di regalare all’Inter il suo secondo Scudetto consecutivo, il ventesimo della sua storia. Il pareggio del Milan a Torino e la sconfitta clamorosa del Napoli in casa con la Fiorentina, potrebbero spianare la strada ai nerazzurri di Simone Inzaghi che in caso di vittoria nel recupero con il Bologna tornerebbero da soli al comando della classifica. Di fatto, l’Inter è già padrona del suo destino da qui alla fine del campionato. Anche perchè Milan e Napoli sembrano proprio non volerlo vincere questo Scudetto. I rossoneri sono reduci da due 0-0 di fila con Bologna e Toro, mentre il Napoli che sembrava la squadra più in forma ha pagato ancora una volta l’effetto ‘al contrario’ dello stadio Maradona. Cinque sconfitte stagionali in casa per la squadra di Luciano Spalletti, davvero troppo per sperare di poter ambire al titolo.

La classifica recita al momento Milan 68 punti, Inter e Napoli 66, ma con i nerazzurri potenzialmente a quota 69. Il calendario propone nel weekend di Pasqua due sfide sulla carta agevoli per le milanesi: l’Inter sarà di scena a La Spezia, mentre il Milan ospiterà a San Siro il Genoa. Proprio i rossoneri hanno fin qui denotato le maggiori difficoltà in casa, per cui anche contro la squadra di Blessin il risultato non è scontato. Impegno sulla carta più complicato per il Napoli, al Maradona contro la Roma di Mourinho. La giornata successiva propone invece un doppio duello sull’asse Milano-Roma: all’Olimpico il Milan affronterà la Lazio di Sarri, mentre l’Inter affronterà la Roma. Potrebbe approfittarne il Napoli, impegnato a Empoli. Quindi il 27 aprile il recupero Bologna-Inter che potrebbe proiettare i nerazzurri in vetta, sempre che non l’avranno già conquistata prima.

Il rush finale nel mese di maggio, si apre con la 35/a giornata (1 maggio) che vede l’Inter di scena a Udine con l’Udinese e il Milan ospitare una Fiorentina in grande forma. Il Napoli giocherà in casa con il Sassuolo, in impegno non certo da sottovalutare per Insigne e compagni. La terzultima giornata (7 maggio), vedrà il Napoli impegnato in trasferta a Torino mentre il Milan sarà a Verona nella speranza che non le sia ancora ‘fatale’ come in passato. Anche perchè nel frattempo l’Inter ospiterà a San Siro l’Empoli. Il 14 maggio è in programma la penultima giornata, con il clou a San Siro dove il Milan ospiterà l’Atalanta. L’Inter sarà di scena in casa di un Cagliari che potrebbe ancora essere alla ricerca di punti salvezza, mentre il Napoli ospiterà il Genoa. Gran finale il 21 maggio, con l’Inter che riceverà al Meazza la Sampdoria mentre il Milan sarà di scena in casa del Sassuolo con la ‘bestia nera’ Berardi. Il Napoli chiuderà le sue fatiche a La Spezia. Sei giornate che si profilano ad altissima tensione, dove ancora tutto può succedere. Buon divertimento.

