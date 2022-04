Nelle gare d'andata dei quarti i ragazzi di Guardiola battono 1-0 l'Atletico di Madrid mentre i Reds travolgono per 3-1 il Benfica a Lisbona

Le prime due gare d’andata dei quarti di finale di Champions League vittorie sorridono alle due inglesi in campo Manchester City e Liverpool. La squadra di Guardiola ha battuto all’Etihad Stadium per 1-0 l’Atletico di Madrid del Cholo Simeone. Decisivo il gol messo a segno da De Bruyne al 70′: il belga trafigge il portiere con un tiro all’incrocio di sinistra dopo uno scambio in area con Foden. Le due squadre torneranno a sfidarsi per la partita di ritorno mercoledì 13 aprile nella capitale spagnola. I Reds si sono imposti per 3-1 a Lisbona sul campo del Benfica, ipotecando la semifinale. Konate al 17′ e Mané al 34′ trafiggono subito i padroni di casa, poi Nunez accorcia le distanze al 49′ e Luis Diaz firma la terza rete all’87’. Il match di ritorno si disputerà il 13 aprile a Liverpool.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata