L'appello per la pace di San Siro prima del via dell'andata della semifinale di Coppa Italia

Un Derby contro la guerra. In occasione della semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Inter, i giocatori del Milan sono scesi in campo con delle maglie per il riscaldamento con la bandiera dell’Ucraina. Anche sugli spalti sono state consegnate ai tifosi bandierine della nazionale oggetto di una brutale invasione da parte della Russia. Prima della partita anche trasmesso un videmoessaggio dell’ex campione del Milan, l’attaccante ucraino Andrij Shevchenko.

Andriy Shevchenko calls for peace and end to war as his video message is played out to the San Siro ahead of the Milan Derby tonight ❤️🖤🇺🇦💙🖤 pic.twitter.com/rhZCpTAie7

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) March 1, 2022