APE anche la Svezia in caso di incrocio non giocherà

(LaPresse) – La Polonia non giocherà il match di playoff per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 contro la Russia in segno di solidarietà verso l’Ucraina. “Niente più parole, è tempo di agire”, spiega la Federcalcio di Varsavia. “È la decisione giusta”, è il commento dell’attaccante del Bayern Robert Lewandowski. E anche la Svezia che affronterà la Repubblica Ceca in semifinale, ha fatto sapere che non scenderà in campo contro i russi in caso dovesse affrontarli nella gara spareggio. “Esortiamo la FIFA a decidere che le partite dei playoff di marzo a cui partecipa la Russia vengano annullate”, dice la Federazione svedese.

