Ieri sera il messaggio del presidente ucraino, che oggi ha rifiutato un'evacuazione offerta dagli Stati Uniti d'America: “Si decide nostro destino”. Possibili trattative sul cessate fuoco con Mosca

06.41 Zelensky rifiuta evacuazione e dice agli Usa: “Voglio munizioni”

Il presidente Zelenskyy è stato invitato a evacuare Kiev per volere del governo degli Stati Uniti, ma ha rifiutato l’offerta, secondo un alto funzionario dell’intelligence americana. Il presidente gli avrebbe detto “la lotta è qui” e che aveva bisogno di munizioni anticarro “non di un passaggio”.

5h37 Consiglio sicurezza ucraino: “Fermata l’orda”

Stiamo fermando l’orda nel miglior modo possibile, la situazione a Kiev e’ sotto il controllo delle forze armate ucraine e dei nostri cittadini”. Lo sottolinea il segretario del Consiglio di sicurezza ucraino Oleksiy Danilov, riportato dal sito Kiev Indipendent.

5h20 Si combatte per le strade di Kiev

Continua senza sosta l’attacco russo al cuore dell’Ucraina: nella notte iniziata la battaglia nella capitale Kiev, assediata dalle forze di Mosca. Un primo attacco è stato fermato dai militari ucraini ma lo scontro continua, strada per strada, mentre la città è cinta da soldati e carri armati russi e continuano incessantemente i bombardamenti.

0h00 Zelensky, stanotte lanceranno assalto, si decide nostro destino

“Stanotte il nemico userà tutte le forze a sua disposizione per spezzare la nostra resistenza”, “stanotte lanceranno l’assalto. Dobbiamo tutti capire cosa ci aspetta”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un nuovo discorso alla nazione. “Dobbiamo resistere stasera. Il destino dell’Ucraina si sta decidendo in questo momento. La notte sarà dura, molto dura, ma poi verrà l’alba”, aggiunge. “L’Ucraina è stata e rimane pronta a parlare di cessate il fuoco e di pace. Questa è la nostra posizione immutabile” aveva detto il ortavoce del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citato da Ukrainska Pravda. “Abbiamo accettato la proposta del presidente della Federazione russa. Durante queste ore, le parti si consultano sul luogo e l’ora del processo negoziale. Prima iniziano i negoziati, maggiori sono le possibilità di riprendere la vita normale”.

