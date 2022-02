Le italiane in campo nei sedicesimi di finale

Nell’ andata dei sedicesimi di finale di Europa League l’Atalanta supera per 2-1 a Bergamo l’Olimpiakos. Rete di Soares per igreci al 16′ e doppietta di Djimsiti per gli orobici al 61′ e al 63′. La Lazio invece esce sconfitta per 2-1 in trasferta nella gara contro il Porto. Biancocelesti in vantaggio con Zaccagni al 23′, pareggio dei portoghesi con Martinez al 37′ e rete ancora di Martinez al 49′

