La corte d'appello della Figc ha respinto il ricorso dei nerazzurri

La Corte sportiva di appello federale della Figc ha respinto il ricorso dell’Inter che chiedeva il 3-0 a tavolino per la mancata disputa della gara con il Bologna, in programma al Dall’Ara il 6 gennaio. La Corte ha stabilito che la partita si giocherà nella data stabilita dalla Lega di Serie A, mentre ha omologato il risultato di Udinese-Atalanta.

Gli emiliani non erano scesi in campo, lasciando gli avversari per 45 minuti sul terreno di gioco, per i tanti casi di Covid registrati . L’Ausl emiliana aveva posto in quarantena il Bologna.

