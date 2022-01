I giallorossi nel prossimo turno affronteranno l'Inter

La Roma è l’ultima squadra a qualificarsi per i quarti di finale di Coppa Italia. All’Olimpico i giallorossi capitolini hanno battuto per 3-1 in rimonta il Lecce di Marco Baroni, unica squadra di serie B rimasta ancora in corsa. Nel primo tempo salentini in vantaggio al 14′ con l’incornata vincente dell’ex Calabresi, pareggio dei padroni di casa firmato da Kumbulla al 40′, sugli sviluppi di un angolo. Nella ripresa Abraham completa la rimonta (54′) e all’81’ Shomurodov, su servizio di Mkhitaryan, realizza la rete del tris. Il Lecce ha chiuso in dieci uomini per l’espulsione di Gargiulo al 62′. I ragazzi di Mourinho affronteranno nel prossimo turno l’Inter campione d’Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata