Gli emiliani affronteranno ora la Juventus

(LaPresse) – Il Sassuolo si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Dionisi ha superato di misura il Cagliari (1-0) al Mapei Stadium nell’incontro valido per gli ottavi. Decisiva la rete di Harroui al 18′ del primo tempo, su cross di Rogerio. Nei quarti i neroverdi affronteranno la Juventus, che martedì ha eliminato la Sampdoria. Il Sassuolo non aveva mai superato gli ottavi di Coppa Italia.

Il tabellino

Il tabellino di Sassuolo-Cagliari 1-0, incontro valido per gli ottavi di Coppa Italia.

SASSUOLO-CAGLIARI 1-0

Marcatori: 18′ Harroui.

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Ruan, Ferrari, Rogerio; Harroui, Magnanelli (1′ st Lopez); Defrel, Raspadori, Kyriakopoulos (30′ st Peluso); Scamacca. A disp. Consigli, Satalino, Aucelli, Chiriches, Paz, Pieragnolo, Abubakar, Frattesi, Mata. All. Dionisi.

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Altare (1′ st Goldaniga), Carboni, Obert; Zappa, Nandez, Ladinetti (42′ st Cavuoti), Kourfalidis (34′ st Desogus), Dalbert; Gagliano (23′ st Pereiro), Pavoletti. A disp.

Lolic, Iovu, Palomba, Tramoni. All. Mazzarri.

Arbitro: Marchetti.

Note. Ammoniti: Obert (C).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata