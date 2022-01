L'annuncio del club: "Sarà sempre un punto di riferimento per i madridisti e per il mondo sportivo"

Real Madrid e calcio spagnolo in lutto per la morte di Francisco Paco Gento López all’età di 88 anni. È stato lo stesso club blanco ad annunciarlo.

Nato il 21 ottobre del 1933, Gento è stato uno dei punti fermi del grande Real Madrid degli Anni ’50 e 60′ nel ruolo di ala. Insieme a fuoriclasse del calibro di Alfredo Di Stéfano e Ferenc Puskas ha vinto le prime cinque edizioni della Coppa dei Campioni.

Considerato uno dei più grandi calciatori spagnoli di ogni epoca, è l’unico giocatore della storia ad aver vinto 6 Coppe dei Campioni: dal 1956 al 1960 e poi da capitano nel 1966, sempre giocando nel Real Madrid.

Insieme con Paolo Maldini è uno dei due giocatori che hanno disputato 8 finali di Coppa dei Campioni (vincendone 6, contro le 5 di Maldini). Vanta anche il record di 12 campionati spagnoli vinti sempre con il Real. In totale vanta 428 presenze con 126 gol con il Real Madrid, 43 presenze e 5 gol con la Spagna.

“Paco Gento rappresenta davvero tutti i valori del Real Madrid, ed è stato e continuerà ad essere un punto di riferimento per i madridisti e per il mondo sportivo“, si legge nella nota del Real Madrid. “Sarà sempre ricordato dai madridisti e da tutti gli appassionati di calcio come uno dei più grandi“, ha aggiunto il club spagnolo. Gento lascia la moglie Mari Luz e i figli Francisco e Julio.

