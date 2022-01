L'attaccante del Bayern ha conquistato il premio per il secondo anno consecutivo. Alexia Putellas

La cerimonia dei Best FIFA Football Awards 2021, tenutasi come programma in forma virtuale dalla sede della FIFA a Zurigo, ha incoronato due nomi familiari, Alexia Putellas e Robert Lewandowski, come i migliori giocatori rispettivamente del calcio femminile e maschile. L’attaccante della Polonia e del Bayern Monaco Lewandowski è stato premiato come miglior giocatore maschile FIFA per il secondo anno consecutivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FC Bayern (@fcbayern)

>

Da parte sua, la centrocampista spagnola Putellas, che per la prima volta era stata inserita nella rosa dei candidati al The Best FIFA Women’s Player, ha coronato i suoi exploit con il Barcellona e la nazionale spagnola vincendo il prestigioso premio. L’allenatore del Chelsea FC Women Emma Hayes è stata votata per la prima volta nella sua carriera come miglior allenatore femminile della FIFA, un’impresa che è stata eguagliata dalla sua controparte del Chelsea, Thomas Tuchel, che ha vinto il sondaggio per il miglior allenatore maschile della FIFA. Il tecnico tedesco ha battuto Roberto Mancini, ct dell’Italia campione d’Europa, e Pep Guardiola. Il portiere senegalese Édouard Mendy ha realizzato una tripletta per il club londinese essendo stato scelto come il miglior portiere maschile della FIFA, diventando il primo africano a vincere il riconoscimento, mentre Christiane Endler del Cile e dell’Olympique Lyonnais è stata nominata la migliore portiere femminile della FIFA.

La cerimonia dei Best FIFA Football Awards ha anche premiato due prestazioni eccezionali sulla scena internazionale, dove sono stati battuti record di marcatori storici. Christine Sinclair, con 188 gol in 308 presenze con il Canada, ha ricevuto il premio speciale FIFA per il calcio femminile e Cristiano Ronaldo, con 115 gol in 184 presenze con il Portogallo, ha ricevuto il premio speciale FIFA per il calcio maschile. Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha consegnato i premi a Christine Sinclair (virtuale) e Cristiano Ronaldo di persona a Zurigo. Érik Lamela, che ha lasciato il Tottenham per trasferirsi al Siviglia a luglio, ha vinto il premio per il gol più bello dell’anno con una ‘rabona’ nel derby del nord di Londra nel marzo 2021. Questo è il secondo FIFA Puskás Award consecutivo ad essere vinto per un gol segnato con la maglia del Tottenham, dopo che Son Heung-Min ha vinto il premio per il suo gol contro il Burnley l’anno scorso. Il FIFA Fan Award è andato ai tifosi di Danimarca e Finlandia. Mentre il pubblico aspettava notizie sulla salute di Christian Eriksen dopo il suo svenimento durante una partita della fase a gironi al Parken Stadium di Copenaghen durante UEFA EURO 2020, i tifosi di entrambe le squadre si sono uniti in un tributo emozionante. I fan finlandesi hanno cantato “Christian!” mentre i tifosi danesi hanno risposto con “Eriksen”. Infine il Premio FIFA Fair Play è andato alla nazionale danese e allo staff medico e tecnico della stessa Danimarca, che hanno reagito eroicamente dopo che Eriksen è crollato durante la partita contro la Finlandia, somministrandogli rispettivamente una rianimazione cardiopolmonare immediata (RCP), formando un cerchio per proteggerlo dalle telecamere e confortando sua moglie e la famiglia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata