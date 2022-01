Il procuratore sportivo è ricoverato in ospedale a Milano

Mino Raiola è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Il noto procuratore sportivo, 54 anni, a quanto si apprende, è stato operato ed è sotto osservazione. Raiola, originario di Nocera Inferiore e trasferitosi da giovanissimo in Olanda, è l‘agente di molte star del calcio. Nella sua ‘scuderia’, campioni come Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti, Paul Pogba, Matthijs de Ligt e Stefan de Vrij.

La precisazione dello staff

“Mino Raiola è stato sottoposto a controlli medici ordinari che hanno necessitato di anestesia”. E’ quanto precisa in una dichiarazione a LaPresse l’ufficio stampa del noto procuratore sportivo. “Si tratta di controlli programmati, non c’è stato nessun intervento d’urgenza”, è l’ulteriore chiarimento sulle condizioni di salute del manager di campioni affermati come Ibrahimovic, Pogba, De Ligt e Donnarumma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata