I rossoneri passano 3-1 a Empoli. Partenopei ko con lo Spezia

Nella 19esima giornata di serie A l’Inter batte 1-0 il Torino a San Siro e consolida il primato in classifica a 46 punti. A decidere la gara è un gol di Dumfries al 29′. Il Milan non perde terreno andando a vincere 4-2 a Empoli con doppietta di Kessié e gol di Florenzi e Theo Hernandez dopo il momentaneo pareggio di Bejrami per i padroni di casa. Ininfluente il rigore di Pinamonti. Rossoneri secondi a -4.

Frena invece il Napoli, terzo a 42. La squadra di Spalletti cade in casa con lo Spezia, che si impone 1-0 grazie al all’autogol di Juan Jesus. Inutile l’assalto finale dei partenopei che in recupero colpiscono una traversa con Elmas.

