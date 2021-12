Terzo successo di fila per i viola. In rete Bonaventura, doppietta di Vlahovic e gol di Maleh

Prosegue la marcia della Fiorentina, che al ‘Franchi’ regola la pratica Salernitana per 4-0. Prova di forza per gli uomini di Italiano, trascinati dai gol di Bonaventura, Vlahovic (doppietta) e Maleh, che centrano così il terzo successo di fila e consolidano il quinto posto in classifica a quota 30 punti: notte fonda, invece, per i campani che non si schiodano dall’ultimo posto in graduatoria con soli 8 punti raccolti.

Il primo tempo si chiude 1-0 per i viola

Italiano scioglie gli ultimi dubbi di formazione dando fiducia a Callejon dal 1′ al posto di Sottil: in mezzo Torreira completa il reparto con Bonaventura e Duncan. La Salernitana risponde ritrovando l’ex Ribery accanto a Simy, mentre nel centrocampo a cinque ci sono Ranieri, altro ex della gara, e Kechrida esterni e Kastanos mezzala. Dopo il fischio d’inizio la gara fatica a carburare, con il gioco che resta molto spezzettato: i viola gestiscono il pallone, ma la Salernitana è attenta a non concedere varchi. Dopo i primi 15′ di gioco con poche occasioni, la prima fiammata degna di nota è di marca ospite: Coulibaly prova la conclusione dal limite, con il tiro che viene murato in angolo. La Fiorentina fatica a trovare le misure giuste, consentendo alla Salernitana di essere nuovamente pericolosa al 22′: Obi, dopo una gran azione di Ribery, a riceve palla dentro l’area senza però riuscire a trasformarla in un tiro. Vlahovic viene tenuto a bada dai difensori campani, così i viola cercano soluzioni alternative che al 31′ portano all’ 1-0: azione manovrata che porta Callejon al cross, Veseli anticipa Biraghi mandando la palla verso Bonaventura che di prima intenzione calcia e batte un Belec non impeccabile. Il vantaggio galvanizza i padroni di casa, che a fine frazione sfiorano il raddoppio: questa volta Belec si supera sul colpo di testa di Callejon, sventando anche il tentativo di ribattuta del sempre presente Bonaventura.

Vlahovic segna la doppietta che chiude i giochi nella ripresa

Ad inizio ripresa Italiano decide di togliere Milenkovic (ammonito), inserendo Igor: rientra invece Vlahovic che era uscito zoppicante all’intervallo. Cambio anche per la Salernitana: out Veseli, dentro Delli Carri. L’inizio della Fiorentina è travolgente, con Vlahovic che dimostra di aver superato l’imprevisto fisico: al 51′ il bomber serbo sposta la sfera sul sinistro e lascia partire un fendente che non lascia scampo ad un non perfetto Belec per il 2-0 locale. La rete mette in discesa la gara dei viola, che continuano a spingere sull’acceleratore contro una Salernitana sempre più in difficoltà. La Fiorentina sfiora a più riprese il tris con Callejon e Gonzalez, ma la Salernitana non molla: Ribery non inquadra lo specchio, seguito da Simy che al 79′ si vede annullare il 2-1 dal VAR per posizione di fuorigioco. Nel finale, con i granata sbilanciati in avanti, la Fiorentina chiude definitivamente la pratica con il solito Vlahovic che di prima intenzione insacca un bel suggerimento di Sottil. C’è poi anche il tempo per il definitivo poker, firmato da Maleh in pieno recupero dopo un’errata ribattuta di Belec sul tiro del solito Vlahovic.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata