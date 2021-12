Il centrocampista dell'Inter ha postato su Instagram un video a bordo del suo macinino

(LaPresse) Arturo Vidal continua a preferire il suo pandino verde rispetto ai bolidi parcheggiati nel suo garage. Il centrocampista dell’Inter ha infatti postato un video sul suo account Instagram in cui sfida la neve caduta nelle ultime ore a Milano a bordo della storica city car di casa Fiat. “La Pandita non fallisce!!! Lascia impronte dove va!!!”, ha scritto il cileno a commento del video.

