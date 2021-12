Italia nella morsa del maltempo invernale fino al weekend per via della perturbazione atlantica che sta investendo il nostro Paese

Neve e temporali nel Centro del Nord Italia con Piemonte e Lombardia imbiancate fino a fondovalle per via della perturbazione atlantica che sta investendo il nostro Paese nella morsa del maltempo invernale con neve fino in pianura al Nord-Ovest e in parte dell’Emilia e temporali al Centro-Sud. Domani la perturbazione n.3 transiterà al Sud. Venerdì si profila l’arrivo di un altro peggioramento con intenso maltempo nel weekend.

Intenso maltempo tra l’Immacolata e giovedì

La seconda parte della settimana sarà segnata da una fase di intenso maltempo invernale sull’Italia, investita da due attive perturbazioni nord atlantiche. Tra oggi e domani è atteso il passaggio di uno di questi sistemi frontali, che porterà la neve al Nord, fino in pianura al Nordovest e su parte dell’Emilia, con accumuli anche significativi tra il Piemonte e la Lombardia, oltre che in tutto il settore alpino fino a fondovalle. Al Centro-Sud pioverà a tratti intensamente sul lato tirrenico, mentre domani la coda del fronte attraverserà le regioni meridionali.

Seconda perturbazione venerdì

La seconda di queste perturbazioni arriverà venerdì – affermano i meteorologi di IconaMeteo.it -, con il rischio di altre nevicate fino a quote molto basse in alcuni settori del Nord e sull’Appennino settentrionale. La circolazione ciclonica ad essa collegata, nella giornata di sabato, si posizionerà a ridosso dell’Italia centrale, rinnovando condizioni di instabilità diffusa sulle regioni peninsulari e sulle Isole, mentre la quota neve si abbasserà anche sull’Appennino centrale. Attorno alla depressione si attiveranno venti fino a burrascosi, mentre l’aria fredda in ingresso apporterà un calo delle temperature anche al Sud.

Neve a Torino, in azione squadre e mezzi Città metropolitana

Sono al lavoro in queste ore il personale e i mezzi meccanici delle Direzioni Viabilità della Città metropolitana di Torino e le Ditte appaltatrici dei Servizi manutentivi invernali per far fronte all’annunciata nevicata sul territorio.

Per garantire la transitabilità in condizioni di sicurezza delle strade di competenza metropolitana, sono a disposizione: circa 150 tra cantonieri e tecnici specializzati nell’utilizzo dei mezzi meccanici e responsabili delle squadre locali di cantonieri, dipendenti dell’Ente, allertabili 24 ore su 24 per garantire la transitabilità di circa 2.800 Km di strade; 640 mezzi meccanici, trattori, autocarri pesanti e medi, frese integrali e pale gommate, allestiti con spargisale e lame per lo sgombero neve, di cui 60 di proprietà della Città metropolitana e 580 delle ditte appaltatrici aggiudicatarie dei Servizi manutentivi Invernali; 7 frese neve ausiliarie per la rimozione di coltri nevose in montagna, con funzioni di ribattitura delle banchine post nevicata; 40 pale meccaniche ausiliarie; 16.000 tonnellate di salgemma e 9.000 tonnellate di sabbione/ghiaietto.

L’attività di sorveglianza e di assistenza al transito viene iniziata a qualunque ora, sia per le attività relative ai servizi preventivi antigelo sia per le attività di sgombero neve quando lo strato nevoso ha raggiunto i 5 centimetri di spessore nelle zone montane, oltre gli 800 metri di altitudine, ed i 3 centimetri in pianura e collina. Il servizio è garantito 24 ore su 24, anche nei giorni festivi e prosegue fino al cessare dell’emergenza.

