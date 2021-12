I rossoneri chiudono ultimi nel girone e mancano anche l'accesso in Europa League

(LaPresse) – Il Milan cade 2-1 in casa contro il Liverpool nella gara valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League e saluta l’Europa. Tomori porta in vantaggio i rossoneri al 29′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma sette minuti dopo Salah trova il pareggio con un tap-in vincente dopo una corta respinta di Maignan. Nella ripresa i Reds completano la rimonta con il gol di testa di Origi al 10′. La squadra di Pioli resta così ferma a 4 punti e chiude il Gruppo B all’ultimo posto, mancando anche l’accesso all’Europa League.

Il tabellino di Milan-Liverpool 1-2, gara valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League.

Milan-LIVERPOOL 1-2Reti: pt 29′ Tomori (M), 36′ Salah (L); st 10′ Origi (L). Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu (19′ st Florenzi), Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali (14′ st Saelemaekers), Kessie; Messias, Díaz (14′ st Bennacer), Krunic (38′ st Bakayoko); Ibrahimovic. A disp. Jungdal, Tatarusanu, Ballo-Touré, Gabbia, Maldini. All. Pioli.LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Williams (48′ st Bradley), Philips, Konaté, Tsimikas; Morton, Oxlade-Chamberlain, Minamino (48′ st Woltman); Mané (19′ st Gomez), Salah (19′ st Keita), Origi (35′ st Fabinho). A disp. Kelleher, Alexander-Arnold, Davies, Matip, Norris, Robertson, Dixon-Bonner. All. Klopp.Arbitro: Danny Makkelie (Ola).

