Il comico genovese sul 9 ha più volta impersonato il vulcanico presidente della Sampdoria

Maurizio Crozza, tifoso blucerchiato, ha più volto interpretato Massimo Ferrero, l’istrionico presidente della Sampdoria, arrestato per bancarotta. In una puntata di ‘Fratelli di Crozza’ sul il comico genovese impersona il patron della squadra ligure con i suoi strafalcioni, come un improbabile: “ho preso lo scrotone virus”. .

