A Bergamo martedì sera una sfida fondamentale per il cammino in Champions League dei nerazzurri

L’avversario è di “assoluto valore”, per dirla con le parole di Gian Piero Gasperini. Ma l’Atalanta lo ha messo in difficoltà già in trasferta e ora ha la possibilità di vendicare quella rocambolesca sconfitta. Di più, la vittoria contro il Manchester United è un risultato che la Dea deve inseguire a tutti i costi. “Bisogna fare sei punti per avere la matematica certezza di superare il turno. Col Manchester non è decisiva, ma è chiaramente molto importante”, ha detto Gasperini in conferenza stampa alla vigilia della difficile sfida di Champions League con gli inglesi. “Lo United sembra una squadra in costruzione, con ancora alcune cose da definire. Però ha un potenziale notevole. Magari passa da una sconfitta a una vittoria eclatante, ma ciò non toglie nulla sulle loro potenzialità. Giochiamo contro una macchina da gol incredibile come Cristiano Ronaldo e tanti altri, alla ricerca degli equilibri migliori ma anche di valore assoluto”.

Quanto all’Atalanta, la squadra non è ancora al top ma la condizione migliora e anche dal pareggio in rimonta con la Lazio sono arrivati segnali importanti. “Siamo pronti, il gruppo ha la voglia e la mentalità giusta, sappiamo quanto è importante questa partita e sarà bello giocarla”, le parole di Duvan Zapata. Il colombiano è andato a segno nelle ultime due partite di campionato e ora non vuole più fermarsi: “Siamo un po’ feriti e colpiti da quel risultato, ma il bello del calcio è che ti dà altre opportunità come quella che avremo ora”, ha detto il bomber nerazzurro riferendosi alla sconfitta per 3-2 subita all’Old Trafford. “Siamo consapevoli che se vogliamo avere qualche chance di passare, il risultato deve essere positivo -ha ammesso Zapata-. I nostri tifosi sono sempre molto caldi, speriamo di trovare un bell’ambiente per vincere questa partita. Il pareggio con la Lazio è un risultato importante per noi perché ci ha dato qualcosa che ci è mancata in tutte queste partite, più grinta e voglia di cercare i risultati. Io e tutta la squadra vogliamo continuare su questa strada, cominciano ad avvicinarsi partite decisive e vogliamo continuare a far bene sia in campionato che in Champions, due competizioni molto importanti per noi”.

Di certo, nemmeno lo United sottovaluta l’Atalanta. “E’ una squadra che gioca in modo speciale. Ritmo alto, aggressività, atteggiamento offensivo e propositivo. Quello che hanno fatto è notevole: un ottimo club, con ottime persone”, ha evidenziato il tecnico degli inglesi, Ole Gunnar Solskjaer. I ‘Red Devils’ arrivano in Italia forti del primo posto nel girone e della bella vittoria in Premier League sul campo del Tottenham. Alle porte c’è anche il derby di sabato contro il Manchester City in Premier League, ma la testa è tutta sul match contro l’Atalanta. “Siamo in una buona posizione di classifica dopo aver vinto le nostre partite in casa” contro il Villarreal e l’Atalanta, “ma abbiamo bisogno di fare risultato anche in trasferta. La concentrazione è tutta su questo. Non stiamo affatto pensando al City -ha assicurato Solskjaer-. Tutti sono concentrati su questa partita”.

