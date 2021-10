I granata vincono 3-0 nell'anticopo dell'11esima giornata. Di Praet e Singo le altre reti

Un ottimo Torino ritrova la vittoria in campionato battendo per 3-0 la Sampdoria nell’anticipo dell’11/a giornata di Serie A. Secondo successo di fila in casa per i granata, che riscattano così il ko contro il Milan nel turno infrasettimanale. Dell’ex Praet, di Singo e di Belotti le reti del Toro. Traguardo importante per il Gallo, che raggiunge le 100 reti segnate in Serie A (terzo più giovane a riuscirci dietro Baggio e Gilardino). E’ crisi nera, invece, per la Samp che incassa la seconda sconfitta di fila e la terza nelle ultime quattro partite. La squadra di D’Aversa rischia di essere risucchiata in zona retrocessione se non ci sarà al più presto un cambio di rotta. Classifica che invece inizia ad arridere al Torino, che aggancia a quota 14 punti il Sassuolo a -1 dai cugini della Juventus.

Nel Torino, Juric conferma in attacco la fiducia in Sanabria, supportato da Praet e Linetty. Belotti parte ancora dalla panchina. In difesa confermato Buongiorno a sinistra, con Bremer e Djidji. Singo e Aina esterni con Lukic e Pobega in mezzo al campo. Nella Samp, D’Aversa risponde con Thorsby e Candreva alle spalle dell’ex Quagliarella. Torna Augello a sinistra, a destra c’è Bereszynski.

Dopo un quarto d’ora di sostanziale equilibrio, è il Torino a passare al primo affondo con l’ex Praet bravo a ribadire nella porta vuota una corta respinta di Chabot dopo una bella combinazione tra Sanabria e Linetty. La reazione della Samp è tutta in una girata alta di Thorsby su cross di Candreva. Nel finale di primo tempo, infatti, è ancora il Toro a sfiorare il raddoppio con Linetty.

I granata trovano poi il raddoppio in avvio di ripresa al 52′ con Singo che batte Audero in diagonale a coronamento di un micidiale contropiede orchestrato da Pobega. La Samp barcolla, il neo entrato Belotti ha subito la palla buona per il tris ma spara alto da ottima posizione. Per la squadra di D’Aversa la situazione precipita quando a mezzora dalla fine resta in dieci per l’espulsione di Adrien Silva per proteste. Il Toro però non riesce ad affondare i colpi, fallendo a più riprese il terzo gol con Praet, Linetty, Vojvoda, Bremer, Pobega, Rincon e con Belotti che sfortunato colpisce il palo in mischia. Il Gallo si riscatta nel recupero, quando segna il meritato gol del 3-0. Secondo centro stagionale per lui.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata