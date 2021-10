Il match è in programma all'Olimpico di Roma il prossimo 12 novembre

Italia-Svizzera con capienza al 100% allo Stadio Olimpico? Nel governo, non tutti la pensano come Valentina Vezzali. A tirare il freno a mano dopo l’annuncio della sottosegretaria è stato il suo collega Pierpaolo Sileri: “Da medico direi di accontentarci del 75%, proprio perché i casi stanno salendo e al momento la situazione sta andando molto bene. Abbiamo fatto uno sforzo importante nel riaprire quasi tutto, aspetterei qualche settimana, per avere il dicembre libero. Così credo che passeremo un Natale normale”, ha detto il sottosegretario alla Salute, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ su Radio1 Rai.

Il match tra gli azzurri e la Svizzera, di fondamentale importanza per la qualificazione ai Mondiali 2022, si giocherà il 12 novembre. Dopo l’incontro di mercoledì con il mondo dello sport, Vezzali aveva spiegato di avere “presentato la richiesta al Cts per gli impianti all’aperto e al chiuso chiedendo il 100% di apertura”, sottolineando che “vista l’andatura epidemiologica, la situazione ci consente di aprirci ulteriormente”. Poi, soffermandosi sul match della nazionale all’Olimpico: “Nella fase di transizione farò una deroga per Italia-Svizzera”.

E’ la stessa legge a consentire tale possibilità alla sottosegretaria, che resta quindi intenzionata a esercitare l’opzione sia per la partita degli azzurri sia per le Atp Finals di tennis in programma dal 14 novembre a Torino. Del resto, non sarebbe la prima volta che i grandi eventi sportivi fanno da apripista per l’allentamento delle misure anti covid. Lo scorso giugno, era stata la stessa Vezzali a firmare il decreto per consentire l’accesso del pubblico per il 25% della capienza allo stadio Olimpico in occasione delle partite di Euro 2020.

Gravina: “Capienza al 100% sarebbe un bellissima notizia”

E anche oggi, a margine di un evento al Coni, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha sottolineato che il ritorno al 100% della capienza in occasione di Italia-Svizzera sarebbe “una bellissima notizia, non solo per la partita in sé ma per tutti i tifosi, soprattutto rafforza un messaggio di speranza per tutto il Paese”. Non solo: “Il passo successivo – ha detto – è il 100% per il campionato ed è il completamento di quel processo graduale che noi avevamo auspicato. Sono contento che si sta centrando quell’obiettivo molto importante al quale tutte le società hanno puntato e ci tengono in modo particolare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata