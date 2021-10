I rossoneri vincono 4-2 a Bologna. Oggi Roma-Napoli e Inter-Juve

Il Milan fatica ma passa 4-2 al Dall’Ara contro il Bologna di Mihajlovic che termina il match in nove uomini. La squadra di Pioli a +1 sul Napoli impegnato oggi alle 18 all’Olimpico contro la Roma. Negli altri match di ieri l’Empoli vince a Salerno 4-2 mentre il Sassuolo batte in casa 3-1 il Venezia. Apre la domenica il lunch match tra Atalanta e Udinese, alle 15 la Fiorentina ospita il Cagliari, la Lazio di Sarri in trasferta a Verona. Chiude la giornata il big match di stasera a San Siro tra Inter e Juventus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata