I bergamaschi si fanno raggiungere in pieno recupero dal gol di Beto e conquistano un solo punto, salendo a quota 15 punti in classifica

Beffa per l’Atalanta di Gasperini che pareggia contro l’Udinese di Gotti al Gewiss Stadium. I bergamaschi si fanno raggiungere in pieno recupero dal gol di Beto e conquistano un solo punto, salendo a quota 15 punti in classifica. Terzo pari consecutivo dei friulani: 10 i punti in elenco generale.

I primi quarantacinque minuti di gioco iniziano a ritmi bassi. Entrambe le squadre studiano l’avversario alla caccia del giusto spazio per provare a punire. La prima occasione è dell’Atalanta che, al minuto 2, porta Zapata all’ingresso in area: l’attaccante dei bergamaschi viene chiuso da Becao, attento in copertura. L’Udinese si affaccia in avanti poco dopo: i friulani provano l’avanzata sulle fasce, con Becao che va al cross che, però, non viene raccolto da alcun compagno di squadra. La prima azione davvero pericolosa arriva solo al minuto 16, quando Udogie calcia di testa su una proiezione di Makengo: il cross è preciso, la conclusione alta. A beccarsi il primo cartellino giallo del match è Samir, autore dell’ennesimo fallo a metà campo su Ilicic. Al minuto 22 la formazione di Gotti deve fare i conti con la sfortuna: Makengo lancia Beto che, dopo aver superato Lovato, scarica su Molina. L’argentino conclude verso la porta e colpisce il palo. Solo al minuto 39 un guizzo di Zapata fa tremare gli avversari: il centravanti si libera di Nuytinck e scarica su Ilicic. La conclusione del numero 72 si stampa sul legno alla sinistra di Silvestri.

Nei secondi quarantacinque minuti di gioco la Dea parte a razzo. Al minuto 49 Ilicic prova il tiro a giro: il pallone termina di un soffio alla destra di Silvestri. É solo il preludio alla rete del vantaggio che arriva al minuto 57: rasoiata di Malinovsky che trafigge in diagonale Silvestri dalla media distanza. Nessuno scampo per il portiere dell’Udinese. La squadra ospite si sbilancia, alla caccia della rete del pareggio. Ad approfittarne è la squadra di Gasperini che prova a sfruttare gli spazi larghi ed ampi. Al 90′ super parata di Musso: ripartenza di Becao, intervento di Lovato e conseguente intervento di del portiere che, con un miracolo, evita l’autogol. Nei minuti di recupero c’è spazio anche per l’espulsione di Gasperini per proteste. Al 94′, però, arriva la beffa: Beto acciuffa il pareggio a tempo quasi scaduto anticipando i difensori da un calcio d’angolo dalla destra. Il triplice fischio di Marinelli decreta l’1-1 finale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata