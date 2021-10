Giallorossi in Norvegia nella terza giornata del girone C, fischio d'inizio alle 18.45

Roma in trasferta in Norvegia per la sfida di Conference League contro il Bodo Glimt. Nella terza giornata del girone C i giallorossi affrontano la seconda squadra del girone giovedì sera alle 18.45.

Mourinho: “Gara difficile e tanti cambi”

“E’ difficile, il campo è sintetico, il clima è difficile, il viaggio di 4 ore e la partita domenica”, ha dichiarato il tecnico giallorosso Josè Mourinho alla vigilia della gara. Non ci sarà Zaniolo che potrebbe rientrare col Napoli, ha fatto sapere l’allenatore portoghese. “Ovviamente il sogno di tutti è la Champions League, questa è la terza competizione europea ma è quella che giochiamo noi. Non c’è da piangere, c’è da giocare, anche in queste condizioni super difficili. Dobbiamo cercare di fare il meglio possibile, non dico giocare bene perché mi sembra impossibile, non tanto per il campo sintetico ma per il vento. Però dobbiamo giocare e portare a casa qualcosa”. “Ci saranno tanti cambi in squadra, non lo nascondo – ha aggiunto il portoghese – C’è gente che ha bisogno di riposare e altri che meritano di giocare”.

Mourinho: “Newcastle? Non lascio i miei ragazzi per nulla”

“Il Newcastle? Non lascio i miei ragazzi per nulla, ho firmato per tre anni e nessuno me li farà lasciare”. Lo ha detto il tecnico della Roma José Mourinho ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Conference League con il Bodo Glimt.

